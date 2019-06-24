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إيران: إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية كان "ردا صارما" ويمكن تكراره

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:36 ص
إيران: إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية كان "ردا صارما" ويمكن تكراره الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(رويترز)

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وصفت إيران اليوم الاثنين، إسقاطها لطائرة مسيرة أمريكية فى الخليج الأسبوع الماضى بأنه "رد صارم" على الولايات المتحدة وحذرت من أنه قد يتكرر.

 

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائد البحرية الأميرال حسين خانزادي قوله "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة... بإمكانى التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك".

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ترحب بأى تخفيف للتوتر فى منطقة الخليج فى أعقاب أسابيع من تدهور علاقاتها بواشنطن، مضيفا أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط مخزية ومصيرها الفشل.

 

ووصف متحدث باسم الخارجية الإيرانية، تصريحات وزير بريطانى بأنها "غير بناءة" وقال إن بريطانيا تقف إلى جانب أمريكا ضد طهران.

 

وكان وزير الخارجية البريطانى، قال إنه لا يوجد أى طرف يريد الحرب مع إيران، مضيفا أن بريطانيا تشعر بقلق بالغ من دخول حربا غير مقصودة مع إيران.

 

ونفى وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه، تقارير تفيد بأن صادرات النفط الإيرانية انخفضت فى الأيام الأخيرة.

 

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن زنجنه قوله "هذه الأنباء خاطئة تماما". ولم يكشف الوزير عن أى أرقام بخصوص صادرات النفط الإيرانية فى ظل العقوبات الأمريكية. وأضاف "ليس من مصلحتنا ذكر أي أرقام".

 


ايران

امريكا

طائرة مسيرة

بريطانيا

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