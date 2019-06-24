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إصلاح هبوط أرضى وردم الحفر لتحقيق السيولة المرورية غرب الإسكندرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:36 م
إصلاح هبوط أرضى وردم الحفر لتحقيق السيولة المرورية غرب الإسكندرية إصلاح هبوط أرضى وردم الحفر
الإسكندرية - جاكلين منير

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قام حى غرب الإسكندرية بأعمال ردم و تسوية الحفر و اصلاح هبوط أرضى ، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ  الإسكندرية، وتوجيهات اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب ، لإعادة المظهر الجمالى للشارع السكندرى بنطاق الحى

 

حيث قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بمتابعة والكشف عن الهبوط  14 شارع عبد الواحد من شارع الحاج عيسى بكفر عشرى وتبين أنه ناتج عن كسر ماسورة مياه، وتم التنسيق مع  هندسة مياه القبارى لإصلاح الكسر، وتم الانتهاء من اعمال اصلاح ماسورة المياه والمتابعة لحين الانتهاء من إعادة الشيء لأصله لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين ، جاء ذلك بوجود مدير عام إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بالحي.

 

وفى نفس السياق قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق  بالحى بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل ، حيث تم تسوية حفر مشروع احلال وتجديد كابلات كهرباء بشارع كرموز مع  تقاطع، شارع قنال المحمودية حتى تقاطع شارع باب الملوك ،  شارع عامود السوارى من تقاطع شارع باب الملوك حتى تقاطع شارع الدكتور محمد صفوت ، شارع الدكتور محمد صفوت مع  تقاطع شارع عامود السوارى حتى تقاطع ميدان باب سدرة.

 

وتم الانتهاء من أعمال الحفر ورفع المخلفات ووضع الكابلات ووضع طبقة رمال لمسافة حوالى 400 م طولى من تقاطع شارع قنال المحمودية حتى تقاطع شارع ابى وقاص.

 

 


الاسكندرية

حى غرب

رصف الطرق بالاسكندرية

هبوط ارضى

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