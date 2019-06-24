إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة سلم العسكر بالسيدة زينب

انتهت أجهزة حى السيدة زينب، برئاسة حسام الدين رأفت، من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 150 ملم، بمنطقة سلم العسكر بقلعة الكبش، بالتنسيق مع شركة مياه القاهرة.

وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن غرفة العمليات بحى السيدة زينب تلقت شكوى من الأهالى بوجود كسر ماسورة أسفل سلم العسكر، أدت لغرق المنطقة المحيطة بها.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم التعامل على الفور والدفع بالمعدات لإصلاح الكسر بالتنسيق مع مرفق مياه القاهرة، ومسئولى حى السيدة زينب، وتم استخدام جهاز الكشف عن الأعطال وإصلاح الجزء التالف بالماسورة.