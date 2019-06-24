إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالمنوفية

على الفور، قرر الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور، إدارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
مشاركة
على الفور، قرر الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور، إدارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة