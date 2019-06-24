إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص، فى حادث تصادم أتوبيس مرفق المنوفية، مع سيارة ميكروباص أمام قرية الغنامية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

على الفور، قرر الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور، إدارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.