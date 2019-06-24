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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع عمود إنارة بأسيوط

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:22 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع عمود إنارة بأسيوط إسعاف - أرشيفية
اسيوط -هيثم البدرى

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع عمود إنارة أمام بوابة جامعة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من  العميد حاتم الخشت مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع عمود إنارة أمام بواب جامعة أسيوط.

وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

 

 
 
 

 

 


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