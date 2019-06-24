إصابة 19 شخصا فى حادث تصادم 4 سيارات بصحراوى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أصيب 19 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم 4 سيارات بطريق القاهرة الإسكتدرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم 4 سيارات منها سيارتى ميكروباص وسيارتى ملاكى عند الكيلو 113 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا وتم نقلهم الى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

والمصابون هم :- "رامى ثروت شاكر 29 سنة - بليسى شاكر 4 سنوات - سارة لوندى 31 سنة - شادى ثروت شاكر 32 سنة- مصطفى عبد المعز 35 سنة - يوسف السيد زكى 19 سنة - شروق محمد زكى 19 سنة - آيات عبد الكريم 45 سنة - علاء محمد 21 سنة - اسماعيل عبدالله 40 سنة- احمد امام 29 سنة - حسن محمد 25 سنة فاطمة صلاح 23 سنة- محمد مختار 26 سنة- اسلام رجب 32 سنة - اسامة على 32 سنة- رامى فؤاد 28 سنة - طاهر على 28 سنة- حسن عبد القادر 28 سنة".

من جانبه، أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استقرار حالة المصابين فى حادث وادى النطرون، مضيفا ان اكثر الحالات مصابة بكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم وتم تقديم الرعاية الطبية لهم على أعلى مستوى حتى يتماثلوا للشفاء.