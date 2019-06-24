إستجابة لـ"اليوم السابع"..محافظ الشرقية يمنح أسرة الطفل سيف وحدة سكنية ومعاش

الشرقية - فتحية الديب

فى لمسة إنسانية استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لطلب المواطن خالد محمد، البالغ من العمر 50 عاما، والمقيم بقرية الحجازية مركز الحسينية، والد الطفل سيف من ذوي الإحتياجات الخاصة، والمصاب فى حادث سير أدى إلى بتر ساقه اليسرى، بمنحه وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، ليقيم فيها هو وأسرته الصغيرة، استجابة لما نشره "اليوم السابع"، تحت عنوان مآساة أب بلا سكن ويناشد المحافظ بعمل كشك لينفق منه على أبناءه السبعة" يوم 20 مايو الماضى.

وكلف محافظ الشرقية، مدير مديرية التضامن الإجتماعى، بالتنسيق مع إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، بإجراء البحث الاجتماعى اللازم على الأسرة وإعداد تقرير مفصل بالحالة، ليقوم محافظ الشرقية باستقبال المواطن وأسرته في مكتبه، ويمنحه عقداً لوحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية والحالات المُلحه، ويأمر بفتح ملف تكافل وكرامة لعمل معاش للأسرة، وفتح ملف كرامة للإبن المعاق، وتوفير كشك للمواطن بالتنسيق مع جمعية الأورمان لمساعدته على تلبية متطلبات الحياة، وأن يحيا حياة كريمة.

ومن جانبة قدم المواطن خ . ع . م الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله له فى مكتبة بالديوان العام وتسليمه عقداً لوحدة سكنية كان يرغب في الحصول عليها للم شمل أسرته، إصدار تعليماته بتوفير معاش تكافل وكرامة، وإقامة كشك يتكسب منه ويقوم بالإنفاق على أسرته، كما وجه الشكر لـ" اليوم السابع" للوقوف بجوار ونشر قصته.