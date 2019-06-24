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إزالة 25 مخالفة على النيل اليوم فى 3 محافظات

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:03 م
إزالة 25 مخالفة على النيل اليوم فى 3 محافظات تعديات على نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم اليوم تنفيذ 25 إزالة فى 3 محافظات ( الدقهلية – المنيا – أسوان ) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46 الف و 202 مخالفة منذ 2015 وحتى الآن .

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 52 ألف و 592 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 


وزارة الرى

النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

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