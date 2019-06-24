إزالة الإشغالات والتعديات ببورسعيد لتسيير حركة المشاة

بورسعيد - محمد فرج

أكد المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد للــ "اليوم السابع" عن استمرار الحملات لإزالة الاشغالات بالإحياء وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفرض سيادة القانون على الجميع من أجل استعادة الانضباط بالشوارع والميادين .

لافتاً بأن هناك تنسيق بين الأحياء والأجهزة المعنية لتكثيف الحملات على مدار الــ 24 ساعة لعدم عودة الإشغالات بعد إزالتها تسهيلا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين من خلال الإجراءات القانونية .

وقال أبو زهرة أن الحملات مستمرة بدائرة حى العرب برئاسة المهندس عادل عبد الفتاح والأجهزة المعنية للقضاء على الإشغالات وتحرير محاضر للباعة الجائلين للحد من الزحام المرورى وتسهيل دخول كافة السيارات حفاظا على حرمة الطريق للمشاة .

وفى سياق متصل أكد أبوزهرة بأنه أصدر تعليمات مشددة للمحلات المخالفة الإلتزام بحدود محلاتهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية .

ومن جانبه أكد السكرتير العام، أن الحملات تأتى ضمن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة لتيسير حركة المرور والمشاة والحفاظ على الشكل السياحى والحضارى للأحياء .