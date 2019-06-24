إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مجوهرات من 10 شقق بمدينة نصر

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من 10 شقق.

واعترف المتهمان بتمكنهما من سرقة 10 شقق، عن طريق المفتاح المصطنع وكسر الكالون بعد مراقبتهما لشقق المجنى عليهم وتأكدهما من خلوها من سكانها.

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وأضاف المتهمان، أن نشاطهما الإجرامى ينشط فى فترة الصيف بسبب عدم وجود مالكى الشقق، ووجودهم فى المصايف، مشيرين إلى أنهما كانا يبيعان المسروقات لأحد التجار مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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وكشفا أنهما تمكنا من سرقة "70 خاتم، 51 دبلة ، 14 خاتم صغير، 5 سلاسل، 15 إنسيال،6 قرط"، وكميات من المشغولات الفضية (174 خاتم - 69 دبلة - 3 انسيال - 23 قرط - 3 ميداليات - 86 حرف من داخل 10 شقق .)

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تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من مواطن باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة "4 خواتم ذهبية - شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان مُقيمان بدائرة القسم ، لأحدهما معلومات جنائية.