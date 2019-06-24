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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش فى المعادى

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:25 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش فى المعادى مخدرات - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، بإحالة  عاطلين لمحكمة الجنايات ، فى اتهامهما بالإتجار بالمخدرات، وضبطهم قبل ترويج  الحشيش  .

كان ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، القبض على "نور الدين ع ع" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " سلاح بدون ترخيص "، و"أحمد ص ج" 23 سنة، عاطل، مستقلان السيارة رقم ل هـ ر ـ 653 ، بيضاء، اثناء تواجدهما بمنطقة المعادى.

 

من خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما 4.355 كيلو من مخدر الحشيش، مبلغ مالى 1450 جنيه، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعه والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما وتوصيل المواد المخدرة لعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

 


المعادى

نيابة المعادى

قسم المعادى

الاتجار فى المخدرات

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