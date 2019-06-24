إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة سرقة قائدى السيارات بزعم التحرش بهما

كتب كريم صبحى

أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة، بإحالة سيدتين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة قائدى السيارات بزعم التحرش بهما.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته بشارع جسر السويس بدائرة القسم، استوقفه سيدتين "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالإدعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وهربتا.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما.