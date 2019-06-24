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إجراءات مشددة للجان فحص وفرز تقاوى الخضر المستوردة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 ص
إجراءات مشددة للجان فحص وفرز تقاوى الخضر المستوردة.. اعرف التفاصيل طماطم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ممثلة فى مفتشى لجان الفحص والفرز التشديد من  إجراءاتها على استيراد تقاوى الخضروات من الخارج، منها فحص وتحليل الشحنات الواردة لتلافى تكرار دخول بذور مغشوشة إلى الأسواق، تكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلوها من الفيروسات والآفات الحشرية.

وقال تقرير الحجر الزراعى، إنه يتم تطبيق الإجراءات الجديدة لاستيراد تقاوى الخضراوات بجميع أصنافها، وهى أن يتم فحصها معمليا بجانب الفحص الظاهرى قبل دخولها البلاد، وعمل تحليل للفيروسات التى لم تكن مسجلة، للحفاظ على الثروة الزراعية من أى أفات وأمراض تعود بالتأثير السلبى على الزراعة المصرية، من خلال فحص كل ما يأتى من الخارج للتأكد من سلامته وخلوه من الفيروسات والأمراض، وتطبيق الاشتراطات الجديدة على جميع تقاوى وبذور الخضراوات المستوردة بنفس الاشتراطات.

 وأضاف التقرير، أنه من ضمن الاشتراطات تحليل تقاوى الطماطم لبعض الفيروسات معمليا، وأخذ عينات من الشحنات المستوردة وإرسالها إلى الجهات البحثية، وخاصة معهد أمراض النبات لفحصة معمليا باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة، للتأكد من التقاوى المستوردة، وتكون مصحوبة بشهادة صحية رسمية من بلد "المنشأ"، مشيرا إلى أن جميع الشحنات التى يتم استيرادها من الخارج يتم التأكد من خلوها من أى فيروسات.


تقاوى الخضر

استيراد التقاوى

الحجر الزراعى

امراض النبات

زراعات الطماطم

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