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أوقاف القاهرة تطلق حملة توعية بصكوك الأضاحى وتعلن بيع 500 صك

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:06 م
أوقاف القاهرة تطلق حملة توعية بصكوك الأضاحى وتعلن بيع 500 صك وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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عقدت مديرية أوقاف القاهرة اجتماعا برئاسة الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، لبحث إطلاق حملة توعية بصكوك الأضاحى.

وشمل الاجتماع الذى عقد بإدارة مدينة نصر شرق، الاتفاق على توعية الجمهور بمنظومة الصكوك وأن مبلغ التبرع يصل كاملا للمستحق دون خصم أى نفقات بل يتم تكليف موظفى الوزارة بالعمل فى الحملة.

وتم حصر مبيعات الدفعة الأولى خلال توزيع دفاتر الصكوك على إدارات القاهرة، حيث تبين بيع 500 صك فى الدفعة الأولى وتم توزيع 200 دفتر على 29 إدارة فرعية لتوفيرها للجمهور.
 


 

 


أوقاف القاهرة

صكوك الاضاحى

وزارة الاوقاف

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