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أوبرا "مصر الطريق " تروى رحلة العائلة المقدسة على مسرح المنارة .. صور

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:39 م
أوبرا "مصر الطريق " تروى رحلة العائلة المقدسة على مسرح المنارة .. صور مسرح المنارة بالتجمع الخامس
سارة علام

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يستعد مسرح المنارة بالتجمع الخامس، لاستقبال العرض الأوبرالى أوبرا مصر الطريق الذى تنظمه جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى " نهرا" ، لإحياء ذكرى  دخول العائلة المقدسة أرض مصر .

ومن المقرر أن يحضر العرض قداسة البابا تاوضروس الثانى ، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،   و الدكتور خالد العنانى وزير الاثار  ، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ولفيف من الوزراء والمسئولين ، ويشارك  فى العمل الأوبرالى الفنانة  الدكتورة  إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ،  بعزف فلوت مع اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته ،   ويشارك بالغناء فريق كورال دار الاوبرا " اكبيللا " وكذلك فريق باليه الأوبرا وغناء المطربة أميرة رضا وكلمات الشاعرة  نور عبد الله

 

 

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اوبرا مصر الطريق

جمعية محبى التراث

العائلة المقدسة

البابا تواضروس

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