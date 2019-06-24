أوبرا "مصر الطريق " تروى رحلة العائلة المقدسة على مسرح المنارة .. صور

سارة علام

يستعد مسرح المنارة بالتجمع الخامس، لاستقبال العرض الأوبرالى أوبرا مصر الطريق الذى تنظمه جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى " نهرا" ، لإحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر .

ومن المقرر أن يحضر العرض قداسة البابا تاوضروس الثانى ، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، و الدكتور خالد العنانى وزير الاثار ، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ولفيف من الوزراء والمسئولين ، ويشارك فى العمل الأوبرالى الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، بعزف فلوت مع اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته ، ويشارك بالغناء فريق كورال دار الاوبرا " اكبيللا " وكذلك فريق باليه الأوبرا وغناء المطربة أميرة رضا وكلمات الشاعرة نور عبد الله











