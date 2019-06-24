أوبرا اكابيلا وباليه الأوبرا المصرية يحييون حفل العائلة المقدسة

سارة علام وإبراهيم سعيد

قدم فريق كورال دار الأوبرا " أكبيللا"، وكذلك فريق باليه الأوبرا، والمطربة أميرة رضا أوبريت "مصر الطريق"، من أشعار نور عبدالله، تأليف وسيناريو، ومنتج فنى فيكتور فاروق، وإخراج محمد حمدى.

يحضر احتفالية جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى"نهرا"، بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

يشارك في الاحتفال مجموعة من الأطباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة والفنانين، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.