أهالى شبرا النخلة بالشرقية يطالبون بمطب صناعى للحد من الحوادث

الشرقية – إيمان مهنى

أعرب أهالى قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، عن استياءهم، بسبب تكرار الحوادث على الطريق، مطالبين بعمل مطب صناعى لتفاديها.

وقال محمد خليل من أهالى شبرا النخلة: "مؤخرا تم رصف وإعادة تأهيل طريق "بلبيس منيا القمح"، الذى يمر من أمام القرية دون وضع أي مطب صناعية مراعاة لوجود مدارس، ومنشات خدمية عليها تكدس للمشاة، الذى يخلف حوادث مرورية علي الطريق وأغلب الضحايا من الأطفال، مناشدين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتدخل و السماح بمطب صناعى لحماية الأهالى من الحوادث.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم رصف وإعادة تأهيل طرق بالشرقية بطول 182 كيلو متر، بتكلفة 2 مليار بينهم "رصف طريق بلبيس/ ميت جابر/ منيا القمح " بطول 12كم وبتكلفة 26 مليون جنيه، مضيفا أنه سيخاطب الجهات المعنية من مديرية الطرق والمرور لدارسة إمكانية تحقيق مطلب الأهالى بعمل مطب صناعى .