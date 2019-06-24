أم تتسلم رضيعها من القسم بعد تركه أمام حمام مستشفى الحامول لقضاء حاجتها

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثر أحد مواطني مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، على رضيع عمره 10 أيام بالقرب من باب دورة مياه مستشفى الحامول المركزي، وسلمه لمركز شرطة الحامول، ظناً منه أنه لقيط، تحرر المحضر3508 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الحامول، وتبين أن والدته تركته أمام دورة المياه لقضاء حاجتها.

وكان عمرو العباسي، مشرف خط نجدة الطفل بجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بعثور مواطن على رضيع عمره 10 أيام، وبالتواصل مع من حازم الباز، وكيل نيابة الحامول، تبين أن الطفل يحتاج إلى حضانة نظرًا لارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وتحرر بلاغ بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حمل رقم 157090.

ووفر مشرف خط نجدة الطفل، مكانا بحضانة بمستشفى بيلا المركزي، ليتلقي الرضيع علاجه،بعد التواصل مع الدكتور وائل تادروس، مدير إدارة الحضانات بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ.

وتبين أن والدة الطفل تركته بالقرب من دورة مياه مستشفى، وانتقل محمد فراج، أخصائي خط نجدة الطفل التابع لجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه، إلى نيابة مركز الحامول، لمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم الرضيع لوالديه والتأكد من حقيقة زواجهما من خلال وجود وثيقة زواج من عدمه.