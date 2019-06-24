أمير الكويت: الهجوم الإرهابى على مطار أبها تهديد لاستقرار المنطقة

الكويت (أ ش أ)

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الهجوم الارهابى على مطار (أبها) السعودى، والذى أودى بحياة شخص، وأصاب اخرين، يعد انتهاكا للأعراف الدولية وتهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها.

جاء ذلك فى برقية بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، أعرب فيها عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لذلك الهجوم الارهابي.

وأكد أمير الكويت وقوف بلاده الى جانب السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات، لحماية أمنها واستقرارها، سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحية هذا العمل الآثم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.