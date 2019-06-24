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أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بشارع عثمان محرم بالطالبية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:40 ص
أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بشارع عثمان محرم بالطالبية حملة لإزالة الإشغالات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، بشارع عثمان محرم بالطالبية.
وأسفرت حملة شارك بها قوات من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وشرطة المرافق والحماية المدنية، عن إزالة ورفع 4081 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهي والباعة الجائلين، والمحلات التجارية. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت نيابة العمرانية التحقيق. 
 

حملة أمنية

شارع عثمان محرم

الطالبية

أمن الجيزة

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