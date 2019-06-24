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أمريكا وطالبان تستهدفان وضع جدول زمنى لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:23 م
أمريكا وطالبان تستهدفان وضع جدول زمنى لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)

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قالت مصادر اليوم الاثنين، إن الجولة القادمة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان ستركز على وضع جدول زمني لانسحاب القوات التي تقودها واشنطن من أفغانستان كما ستركز على ضمان ستقدمه طالبان بألا يدبر متشددون هجمات من الأراضي الأفغانية.

وستبدأ الجولة السابعة من المحادثات يوم السبت المقبل في العاصمة القطرية الدوحة حيث يحاول مفاوضو الطرفين المتحاربين منذ أكتوبر التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة "حال إعلان الجدول الزمني لانسحاب القوات الأجنبية ستدخل المحادثات بصورة تلقائية مرحلتها التالية".

وأضاف "لا نحتاج إلى الانتظار حتى استكمال الانسحاب. كل من الانسحاب والمحادثات يمكن أن يمضيا قدما بالتزامن".

وأساس المحادثات كان طلب طالبان بانسحاب القوات الأمريكية وأي قوات أجنبية أخرى وطلب الولايات المتحدة بأن تقدم طالبان ضمانات بألا تستخدم أفغانستان كقاعدة لهجمات المتشددين.

وهناك قضيتان رئيسيتان أخريان وهما وقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين الطرفين الأفغانيين المتناحرين وهما المتشددون والحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب.

إلا أن طالبان ترفض إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية وتصفها "بدمية" في يد الغرب.

 


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افغانستان

امريكا

القوات الامريكية

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