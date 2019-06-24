وقال بلخي - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين حسبما ذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية - : "إن 291ر2 مليون مواطن غادروا البلاد في الفترة ذاتها، من بينهم 271 ألف مواطن هاجروا إلى دول أوروبية".

وأضاف: " على الرغم من النزاعات وانعدام الأمن، فإن أعداد العائدين إلى البلاد أكبر من أعداد المغادرين لها، وهذه نقطة إيجابية وتظهر أن أبناء الوطن راغبين فيه"، موضحًا أن مؤسسة الهجرة الدولية ساعدت الوزارة في جمع البيانات في الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن النتائج دقيقة وغير مبنية على الاستنباطات.