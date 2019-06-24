أفريكوم: داعش تستثمر الفقر لتعزيز نفوذها فى غرب أفريقيا

شتوتجارت (أ ش أ)

قالت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم" إن هناك مؤشرات قوية على تغلغل نفوذ تنظيم الدولة داعش الإرهابى فى منطقة غرب افريقيا من الناحية السياسية والمجتمعية .

واعتبرت "أفريكوم" ومقرها مدينة شتوتجارت الألمانية فى تقرير لها أن تنظيم داعش فى غرب أفريقيا المنسلخ عن عباءة حركة بوكوحرام المتطرفة فى نيجيريا قد تحول شيئا فشىء الى "قوة متوسعة ذات طموح سياسى وثقل مجتمعي" برغم كل النجاحات العسكرية التى حققتها القوات النيجيرية لمكافحة انشطة التنظيم وحلفائه وفى مقدمتهم بوكو حرام خلال الاعوام الثلاثة الماضية، الامر الذى يؤكد أن مواجهة ارهاب هذا التنظيم لن يتم بقوة السلاح فقط بل بقوة التحصين الفكرى والتعليمى والتنموى ايضا .

ويرى الجنرال توماس والدوزر قائد القوات الأمريكية فى افريقيا أن مكافحة ارهاب تنظيم داعش وتمدده فى غرب افريقيا يحتاج الى ما هو ابعد من العمل العسكرى والقتالى، وشدد على ضرورة ايلاء حكومات غرب افريقيا ومنطقة الحوض التشادى اهتماما اكبر بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المناطق النائية فى دولهم وعدم ترك الفراغ الخدمى والرعائى للحكومات الوطنية ليشغله داعش، والعمل على افقاد هذا التنظيم الارهابى جاذبيته فى اعين السكان المحليين وذلك قبل ان يتحول الى قوة سياسية موازية للحكومات الوطنية ذات تأثير بفضل ما تقدمه لهم من فرص للتشغيل وكسب الرزق لاخراجهم من دائرة الفقر الذى يعيشونه بسبب غياب أدوار حكومات الدول تجاه مواطنيها فى هذا الجزء من القارة السمراء.

ورصدت افريكوم تمددا لنشاط تنظيم داعش انطلاقا من مناطق شمال شرق نيجيريا باتجاه دول الحوض التشادى العظيم فى غرب افريقيا وعلى رأسها جمهورية النيجر التى استطاع مقاتلو التنظيم الهاب شريط حدودها مع نيجيريا بعمليات قتالية متوالية منذ مطلع العام الجارى .

وقالت سامنثا ريو الناطقة باسم / افريكوم / فى معرض تقديم التقرير التقييمى نصف السنوى لانشطة الارهاب فى افريقيا للعام 2019 ان تنظيم الدولة يحاول الحلول محل مؤسسات الدولة فى المناطق التى استطاع بسط سيطرته عليها فى غرب افريقيا، وإنه من خلال هذا النهج صار التنظيم قادرا على حشد الاتباع وشراء الذمم والولاءات وتهريب الاسلحة و الذخائر لمقاتليه وتأمين الملاذات الآمنة لهم والحاضنات الاجتماعية اللازمة لذلك .

والتقى تقرير /أفريكوم/ فى هذا المنحى مع تقرير تقييمى آخر صدر مطلع الشهر الماضى عن مجموعة الأزمات الدولية وهى مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرا لها أكد فيه نجاح تنظيم داعش فى اعطاء سمة مميزة لنفسه عن باقى الحركات المسلحة التى تعج بها افريقيا وأن السر فى ذلك هو نجاح التنظيم فى كسب ولاءات السكان المحليين من خلال أنشطة تنموية تصب فى حياة السكان المحليين اليومية عجزت الحكومات عن تقديمها مثل حفر ابار مياه الشرب النقية وتقديم الخدمات الطبية بل وتقديم الخدمات ذات الطابع القضائى فى التحكيم فيما ينشب بين القبائل المحلية الافريقية من خلافات على المراعى والاراضى والاملاك، وتقديم التعليم الأولى لاطفالهم وهو الباب الذى استطاع التنظيم من خلاله النفاذ الى افكار الناشئة والصغار مثلما استطاع تثبيت مكانته فى نفوس الكبار.

كما نبه تقرير "أفريكوم" الى خطورة ممارسات تنظيم داعش فى مناطق سيطرته فى غرب افريقيا فى مجال الرعاية الاجتماعية للفقراء وذلك من خلال جمع الاتاوات المالية من وجهاء القبائل وأثريائها ورجال أعمالها وتقديم المساعدات المالية لفقراء مناطق سيطرته الأمر الذى خلق ارتباطا قويا بين التنظيم وعموم أبناء المناطق فى غرب افريقيا وغالبيتهم من الفقراء وهو ما مكنه من تجنيد معظمهم كمقاتلين او اجتذاب الباحثين عن فرصة عمل ايا ما كانت ولو وصل الأمر الى العمل كمسلحين لحسابه .

وقدرت / افريكوم / اجمالى القوة العسكرية لتنظيم الدولة (داعش) فى غرب افريقيا بما يتراوح بين 3500 الى 5000 مسلح، وكشفت عن أن الجانب الاعظم من تسليحهم لا يعدو كونه "غنائم حرب" فى مواجهات مجموعات التنظيم مع التشكيلات العسكرية والأمنية التى تلاحقه .

وأكدت "أفريكوم" فى تقريرها استمرارها فى تقديم الدعم اللازم لمكافحة ارهاب داعش للقوات المسلحة وقوى الأمن فى بلدان غرب افريقيا وفى مقدمتها نيجيريا ودول الحوض التشادى، مشيرا الى ان بناء قواعد لتشغيل الطائرات المسيرة فى جمهورية النيجر تصب فى هذا الاتجاه بهدف تحسين الخدمات الاستطلاعية اللازمة لمكافحى الارهاب .. كما ألمح التقرير فى هذا الصدد الى امكانية انشاء مزيد من قواعد تشغيل الطائرات المسيرة فى عدد من بلدان الاقليم .

وكانت القيادة الافريقية فى القوات المسلحة الامريكية قد قللت من تواجد افراد الجيش الأمريكى فى منطقة غرب افريقيا لمهام مكافحة الارهاب وذلك على خلفية كمين النيجر فى العام 2017 والذى اوقع سبعة قتلى من العسكريين الأمريكيين برصاص المتشددين المسلحين، وعلى اثر هذه العملية وازاء ضغوط الرأى العام الامريكى فى الداخل قررت / افريكوم / سحب 300 من افراد مشاة البحرية المتخصصين فى مكافحة الارهاب من منطقة غرب افريقيا وفى المقابل تعزيز انشطة التدريب ونقل الخبرة الى الشركاء فى الجيوش وقوى الأمن فى القارة .