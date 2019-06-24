أسعار العملات اليوم الاثنين 24-6-2019 والتباين يسيطر على التعاملات المصرفية

كتبت- هبة حسام

سيطر التباين على تعاملات البنوك اليوم الاثنين الموافق 24-6-2019، فى أسعار العملات أمام الجنيه المصرى، مسجلة اختلافا عن سعر إغلاق التعاملات المصرفية أمس.

"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات لتعاملات البنوك اليوم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، وقد جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين ببن البنوك، حيث واصل تراجعه خاصة على مستوى سعر الشراء فى عدد من البنوك، بينما استقر عند سعر الإغلاق الذى سجله ختام تعاملات أمس فى بنوك أخرى، بالغا 16.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيها للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.62 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.91 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.18 جنيه للشراء، و 21.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، خيث استقر سعر الشراء به بينما ارتفع سعر البيع، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل، 54.75 جنيه للشراء، 55.25 جنيه للبيع.