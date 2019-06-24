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كتب إسلام سعيد

أسعار الذهب تواصل صعودها وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:02 م
أسعار الذهب تواصل صعودها وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية

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ارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 24-6-2019 بقيمة جنيه واحد حتى الآن، مع فتح التعامل على الذهب عقب الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ويسجل الذهب الآن 651 جنيها للجرام من عيار 21.
 
 

أسعار الذهب اليوم في مصر: 

 

عيار 21 سجل 651 جنيها للجرام.

 

عيار 18 سجل 558 جنيها للجرام.

 

عيار 24 سجل 744 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

 

أوقية الذهب 1405 دولار.

 
ارتفاع أسعار الذهب في مصر، جاء نتيجة استمرار صعود الأسعار العالمية للذهب لترتفع من 1399 دولار إلى 1405 دولار، فى أعلى معدلات للذهب منذ عام 2013.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
 
 

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