سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 09:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 24 - 6 -2019

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 24 - 6 -2019 البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 24-6-2019.
 
 

إيقاف تداول 7 شركات

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن شرق الدلتا، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف.
 

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه 

      
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثانى على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.672 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 74.4 مليون ورقة مالية بقيمة 364.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.96 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.29%، والعرب على 5.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.19%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية  للبيع 1.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 97 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1528 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند عند مستوى 499 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
 
 
    

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%
 
 
- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.33%
 
 
- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.32%
 
 
- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.39%
 
 
- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.87%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%
 
 
- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 116.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.75%
 
 
 - القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 9.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%
 
 
 
- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%
 
 
 
- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر  إغلاق 7.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%
 
 
 

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23- 6 -2019

الأحد، 23 يونيو 2019 09:13 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20- 6 -2019

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19 - 6 -2019

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:14 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 - 6 -2019

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:00 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 17 - 6 -2019

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:00 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16 - 6 -2019

الأحد، 16 يونيو 2019 08:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة