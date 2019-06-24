أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 24 - 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 24-6-2019.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن شرق الدلتا، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثانى على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.672 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 74.4 مليون ورقة مالية بقيمة 364.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.96 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.29%، والعرب على 5.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.19%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع 1.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 97 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1528 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند عند مستوى 499 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.33%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.32%

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.39%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.87%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 116.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.75%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 9.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 7.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%