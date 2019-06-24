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أستراليا تستعيد 8 أطفال من يتامى تنظيم داعش فى سوريا

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:41 ص
أستراليا تستعيد 8 أطفال من يتامى تنظيم داعش فى سوريا أطفال داعش - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت حكومة كانبيرا، عن استعادتها 8 أطفال من أبناء وأحفاد مسلحين أستراليين اثنين فى تنظيم داعش من مخيم الهول الخاضع للفصائل الكردية فى شمال شرقى سوريا.

 

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن الأطفال أخرجوا من المخيم الذي تديره الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا وباتوا في عهدة مسؤولين أستراليين، في أول عملية من هذا النوع تنفذها حكومة البلاد.

 

ولم يذكر بيان موريسون أسماء الأطفال أو المسلحين الأستراليين اللذين سبق أن قتلا في سوريا، غير أن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن الحديث يدور عن أولاد وأحفاد الداعشيين خالد شروف وياسين ريزفيتش.

 

وكان موريسون يصر على مدى أشهر على أنه لن يخاطر بأرواح المسؤولين الأستراليين لاستعادة مواطني بلاده العالقين في الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة "داعش"، إلا أنه غير على ما يبدو موقفه، إذ شدد في بيانه على أنه لا يجوز معاقبة الأطفال على جرائم ذويهم.

 

وكانت فرنسا والنرويج وهولندا وبلجيكا قد استعادت يتامى "داعش" من سوريا في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت القوات الكردية في شمالي سوريا عن تسليم أميركيتين وستة أطفال للولايات المتحدة.

 


داعش

سوريا

اطفال

استراليا

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