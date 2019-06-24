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أبو العزم يفتتح مبنى جديد لمجلس الدولة بكفر الشيخ بحضور المحافظ

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:08 م
أبو العزم يفتتح مبنى جديد لمجلس الدولة بكفر الشيخ بحضور المحافظ المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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افتتح المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام لمجلس الدولة ، واعضاء المجلس الخاص ، منذ قليل ، المبنى الجديد لمجلس الدولة، ومحكمة القضاء الإدارى وسط مدينة كفر الشيخ بحضور عدد من التنفيذيين والشعبيين والقضاة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بعد أن تسلم مجلس الدولة مبنى الحزب الوطنى القديم وقاعة مجاورة له.

ويتكون المبنى الجديد لمجلس الدولة ، من 3 دوائر محاكم قضاء ادارى ومحكمه ادارية لتسهيل عملية التقاضى ، كما تحتوى الدوائر على عدد لا يقل عن  92 مستشار .

يذكر أن المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، قال فى بيان له، بأن افتتاح عدد من مبانى محاكم مجلس الدولة فى عدد من المحافظات، يأتى لتسهيل خدمة التقاضى على المتقاضين، ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، من خلال زيادة أعداد الدوائر ومبانى المحاكم لسرعة الفصل فى القضايا والطعون المنظورة أمام الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.


مجلس الدولة

محكمة كفر الشيخ

رئيس مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

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