سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 06:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

5 معلومات عن إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" بعد نظر أولى الجلسات

الأحد، 23 يونيو 2019 05:00 ص
5 معلومات عن إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" بعد نظر أولى الجلسات محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد عام ونصف على صدور حكم أول درجة بمعاقبة متهمين اثنين بـ"أحداث عنف ماسبيرو الثانية" بالسجن المشدد 10 سنوات، تقدم دفاعهما بطعن على الحكم وعقب قبول طعنهما، نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى أولى جلسات إعادة محاكمتهما، وتوجد العديد من المعلومات حول الدعوى منها .

 

1 ـ تنظر الدعوى الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى، إعادة المحكامة.
 

2 ـ المتهمان حصلا على حكم بالسجن 10 سنوات مشدد فى أكتوبر من عام 2017، من الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.

 

3 ـ محكمة النقض قبلت طعن المتهمين وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

 

4 ـ المتهمان يواجهان مع آخرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدها محيط ماسبيرو فى 5 يونيو من عام 2013.

 

5 ـ المحكمة أجلت أولى الجلسات لـ31 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.


احداث ماسبيرو

جنايات القاهرة

شغب ماسبيرو

المستشار محمد سعيد الشربينى

التجمهر والقتل العمد

اخبار الحوادث

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 31 يوليو

السبت، 22 يونيو 2019 01:56 م

النقض ترفض طعن 8 متهمين بأحداث ماسبيرو الثانية

الأحد، 15 أبريل 2018 12:28 م

رفض طعن 8 متهمين فى أحداث ماسبيرو الثانية وتأييد السجن المشدد ضدهم

الأحد، 18 مارس 2018 01:48 م

الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10سنوات لمتهمين اثنين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 10:54 ص

الجنايات تنطق اليوم بحكمها على متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة