5 معلومات عن إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" بعد نظر أولى الجلسات

كتب إيهاب المهندس

بعد عام ونصف على صدور حكم أول درجة بمعاقبة متهمين اثنين بـ"أحداث عنف ماسبيرو الثانية" بالسجن المشدد 10 سنوات، تقدم دفاعهما بطعن على الحكم وعقب قبول طعنهما، نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى أولى جلسات إعادة محاكمتهما، وتوجد العديد من المعلومات حول الدعوى منها .

1 ـ تنظر الدعوى الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى، إعادة المحكامة.



2 ـ المتهمان حصلا على حكم بالسجن 10 سنوات مشدد فى أكتوبر من عام 2017، من الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.

3 ـ محكمة النقض قبلت طعن المتهمين وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

4 ـ المتهمان يواجهان مع آخرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدها محيط ماسبيرو فى 5 يونيو من عام 2013.

5 ـ المحكمة أجلت أولى الجلسات لـ31 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.