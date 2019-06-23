41 إماما بسوهاج يؤدون اليوم اختبارات مسابقة الإيفاد بمركز تدريب الدعاة

سوهاج – عمرو خلف

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج ، أنه تبدأ اليوم الأحد بمديرية الأوقاف اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد للأئمة حيث تقدم 41 إماما على مستوى المحافظة للاختبارات، وذلك بمركز تدريب الدعاة لمدة أسبوع، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للأئمة الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه سيتم اختيار الناجحين فى الاختبار، حيث بعد اجتياز الامتحانات فى الوزارة مشيرا إلى أنه سيتم إيفاده إلى إحدى الدول الأجنبية بالمراكز الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.