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4 أرقام هامة مرتبطة بمحاكمة المتهمين بأحداث الطالبية.. تعرف عليها

الأحد، 23 يونيو 2019 03:28 م
4 أرقام هامة مرتبطة بمحاكمة المتهمين بأحداث الطالبية.. تعرف عليها المستشار محمد سعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

 

1 ـ الرقم "30"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

 

2 ـ الرقم "4"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد إجراءات محكمتهم فى الدعوى.

 

3 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى.

 

4 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد الشهود الذين استمعت لهم المحكمة خلال نظر الجلسات، ولعل أبرزهم 3 من طاقم إحدى القنوات الفضائية الذين تعدوا عليهم المتظاهرين فى وصلة الطالبية التى تربط بن شارعى الهرم وفيصل أثناء تغطيتهم للأحداث.

 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.


عنف الطالبية

احداث الطالبية

المستشار محمد سعيد الشربينى

جنايات القاهرة

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