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3 مراهقين يضرمون النار بطفلة 6 سنوات فى طاجيستان

الأحد، 23 يونيو 2019 03:02 ص
3 مراهقين يضرمون النار بطفلة 6 سنوات فى طاجيستان طاجيستان
وكالات الأنباء

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قال بيان لوزارة الداخلية فى طاجيكستان، إن: "ثلاثة من المراهقين أضرموا النار بالفتاة أوزييا البالغة من العمر 6 سنوات فى منطقة العاصمة سينو ،وقد أمر الرئيس، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمتابعة علاج ورعاية الطفلة المصابة." حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

وقالت الوزارة، بأن الفتاة التى تعانى من حروق خطيرة فى جسدها بنسبة 65 بالمئة، هى فى وحدة العناية المركزة فى مستشفى المدينة السريرى رقم-3.

 

وأشارت البيان، إلى أن الشرطة اعتقلت ثلاثة مراهقين للاشتباه بارتكابهم الجريمة ،ويُشتبه بقيامهم بربط فتاة فى السادسة من عمرها، كانت تلعب مع صديقاتها بالقرب من منزلها، بشبكة وإشغال النار فيها.

 

وبدوره، أعرب الرئيس الطاجيكستانى، إمام على رحمون، أمس السبت، عن قلقه إزاء حادث إحراق متعمد لفتاة تبلغ من العمر ست سنوات من قبل مجموعة من المراهقين.

 

ويجرى التحقيق فى الجريمة من قبل مكتب المدعى العام فى دوشنبيه.


طاجيستان

إضرام النيران

طفلة

سينو

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