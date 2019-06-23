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250 ألف تشيكى يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء لاتهامه فى قضية فساد

الأحد، 23 يونيو 2019 10:06 م
250 ألف تشيكى يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء لاتهامه فى قضية فساد رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش
كتب أحمد علوى

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خرجت حشود من مواطنى التشيك للاعتراض على سياسة رئيس الوزراء التشيكى الملياردير أندريه بابيش ، ومطالبته بالاستقالة من منصبه ، وبحسب ما ذكرت  قناة روسيا اليوم ، إن احصائيات السلطات أكدت أن عدد المشاركين فى المظاهرات وصل إلى 250 الف شخص فى شوارع براج.

ووجهت الشرطة التشيكية، لرئيس الوزراء، تهمة تلقى دعم من الاتحاد الأوروبى لشركة مقربة منه، بقيمة مليونى يورو، وبعد ذلك، شككت المفوضية الأوروبية، فى وجود تضارب بالمصالح لدى رئيس الوزراء التشيكى ،وتجرى الفعالية الاحتجاجية فى حديقة ليتنا بارك الواقعة على تل مرتفع فوق نهر فلتافا، بالقرب المركز التاريخى لمدينة براج ، وذكر منظمو الاحتجاجات، أن كثيرين من سكان المدن والمناطق البعيدة قدموا إلى العاصمة للمشاركة فى المظاهرات.

 


رئيس الوزراء التشيكى

أندريه بابيش

اخبار العالم

التشيك

تظاهرات فى براج

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