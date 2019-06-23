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وكيل تعليم شمال سيناء تكرم 11 طالب وطالبة من أوائل الإعدادية بالمحافظة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:26 م
وكيل تعليم شمال سيناء تكرم 11 طالب وطالبة من أوائل الإعدادية بالمحافظة وكيل تعليم شمال سيناء مع الطلاب المكرمين
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن  المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة، كرمت  الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية بديوان عام المديرية، بحضور يسرى جاسر مدير عام إدارة العريش التعليمية، وحمزة رضوان مدير عام التعليم العام بالمديرية، وعاطف عبد المنعم مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية.

والمكرمون 11 طالب وطالبة من ثلاث إدارات تعليمية، بينهم 5 طلاب من إدارة العريش التعليمية، و4 من إدارة الشيخ زويد التعليمية، وطالبتان بإدارة بئر العبد التعليمية .

وألقت وكيل الوزارة كلمتها  للطلاب الأوائل وبحضور أولياء أمورهم أثنت فيها تفوق الطلاب  ومجهود أولياء الأمور لأبنائهم .

 

 

 


شمال سيناء

العريش

تكريم اوائل الاعدادية بشمال سيناء

وكيل تعليم شمال سيناء

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