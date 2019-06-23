وزير بريطانى يجرى محادثات "بناءة" فى إيران حول التوتر المتزايد بالمنطقة

رويترز

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد إن وزير شؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون أجرى محادثات "منفتحة وصريحة وبناءة" مع ممثلين للحكومة الإيرانية حول التوتر المتصاعد في المنطقة أثناء زيارة لطهران.

وقال موريسون فى بيان "كررت القول بأن تقييم بريطانيا هو أن من شبه المؤكد أن إيران تتحمل المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على الناقلات فى خليج عمان".

ومضى يقول "مثل هذا النشاط الذى ينطوى على خطورة كبرى بسوء التقدير لابد أن يتوقف من أجل السماح بوقف فورى للتصعيد فى التوتر المتزايد".