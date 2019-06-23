وزير المالية الفلسطينى: لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا

كتب مصطفى عنبر

قال وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة، اليوم الأحد، إن الفلسطينيين لا يحتاجون لاجتماع البحرين لبناء بلدهم بل يحتاجون إلى السلام.

وقال بشارة خلال اجتماع فى الجامعة العربية بالقاهرة، "نحن لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة لسلام.. وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادى من ثم يأتى سلام هذا غير حقيقى وغير واقعي".

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر فى البحرين يعقد يومى 25 و26 يونيو، مقترحات طرحتها الولايات المتحدة لرؤيتها الاقتصادية فى إطار خطة أوسع نطاقا لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى.

فيما ، أكد عبد الرحمان الخشتالى، الكاتب العام لوزارة المالية التونسية رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذى يهدف إلى تفعيل شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية أهمية مواصلة الدول العربية لمساندة السلطة الفلسطينية مالياً بما يضمن استمرارها فى الاطلاع بمهامها وتطويق تأثيرات العقوبات الإسرائيلية عليها، مثل احتجاز أموال الضرائب وغيرها من الإجراءات التى تستهدف الشعب الفلسطينى لإضعاف وكسر إرادته .

وجدد المسؤول التونسى - فى كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ بشأن الأزمة المالية الفلسطينية - الدعوة لاتخاذ خطوات فاعلة لتفعيل القرارات العربية الرامية لمساعدة السلطة الفلسطينية فى مقدمتها القرار الصادر عن القمة العربية التى عقدت فى تونس 2019 بتفعيل شبكة الأمان المالية المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأعرب عن تمنياته أن يتوصل الاجتماع إلى موقف يعكس المكانة المركزية للقضية الفلسطينية ، وحرص الدول العربية على دعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.