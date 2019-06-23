وزير التسامح فى الإمارات يلتقى رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية

وكالات

استقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، علياء بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية، بحضور الدكتورة أمل عبد الله القبيسى، رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى.

ورحب وزير التسامح خلال اللقاء الذى جرى فى قصره بزيارة علياء بوران والوفد المرافق لها، مؤكدا حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "واس" حرص القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات مع دول البحر المتوسط.

وأعرب وزير التسامح عن أمله فى أن تثمر زيارة رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية التى تقوم بها حاليا للدولة فى تعزيز العلاقات على جميع الأصعدة بما يعود بالنفع على الجميع شعب دولة الإمارات وشعوب دول البحر المتوسط.

من جانبها أشادت رئيسة الجمعية البرلمانية المتوسطية بمسيرة النهضة الشاملة التى تشهدها دولة الإمارات فى مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعرف وزير التسامح على جهود البرلمانات المتوسطية فى دعم القضايا التى تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار فى مختلف المجالات.

وتعمل الجمعية التى تأسست عام 2006 كمؤسسة برلمانية إقليمية على تعزيز التعاون بين دول ضفتى الحوض المتوسطي، وتسوية مختلف النزاعات، وأوجه الخلاف التى تشهدها المنطقة، وتضم ثلاث لجان رئيسة، السياسة والأمن، والاقتصادية، وحقوق الإنسان والمرأة.

وتتضمن الجمعية لجانا فرعية تختص بأمور معينة كالطاقة، والشرق الأوسط، والإرهاب، والبيئة، والتغيير المناخى والسياحة، والمياه، والهجرة والعنف الأسرى.