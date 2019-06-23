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وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا الاتحادية فى زيارة رسمية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:48 ص
وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا الاتحادية فى زيارة رسمية الفريق أول محمد زكى _ وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

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غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، فى زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى.

تأتى هذه الزيارة، بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في  العديد من المجالات، ومن المقرر حضور القائد العام للقوات المسلحة المنتدى الدولى العسكرى / الفنى ( الجيش - 2019 ).

كما تشهد الزيارة، إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

 

 


وزير الدفاع

وزير الخارجية

مباحثات مشتركة

روسيا

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