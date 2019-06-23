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وزارة الكهرباء الكويتية تنهى خدمات 465 وافدا تنفيذا لخطة "التكويت"

الأحد، 23 يونيو 2019 09:04 ص
وزارة الكهرباء الكويتية تنهى خدمات 465 وافدا تنفيذا لخطة "التكويت" القوى العاملة الكويتية - أرشيفية
أ ش أ

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أنهت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، خدمات 465 وافدا خلال السنة المالية الماضية، تنفيذا لخطة "التكويت" التى أقرها ديوان الخدمة المدنية الكويتى، لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى.

وأظهر مشروع ميزانية الوزارة للسنة الجارية، أنه تم استحداث 884 وظيفة، لنقل الموظفين الكويتيين الذين عينوا فى الوزارة خلال السنة المالية الماضية، خصما من الاعتماد التكميلى الأول والثانى.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، قد اعتمد العام الماضي، خطة لإحلال العمالة الوطنية، محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى الكويتى خلال 5 سنوات، تبدأ من 2018 وتنتهى فى 2022.

وتختلف نسبة "تكويت" الوظائف فى القطاع الحكومى الكويتي، وفقا للمجموعات الوظيفية التى تم الإعلان عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية؛ حيث تصل نسبة التكويت فى بعضها إلى 100% بحلول عام 2022، وهى وظائف نظم وتقنية المعلومات، الوظائف البحرية، وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وظائف الدعم الإداري، بينما تصل نسبة التكويت بوظائف الأدلة الجنائية، والوقاية والإنقاذ إلى 98%، ووظائف الهندسية، والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية إلى97%.

أما وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، فمن المقرر أن تصبح النسبة فيها 95%، ومجموعة وظائف القانون، والسياسة، والشئون الإسلامية 88%، ومجموعة وظائف الخدمات 85%، ومجموعة الوظائف الحرفية 80%، ومجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، ستكون نسبة التكويت بها 75%، فى حين تصل النسبة بمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب إلى 70%.

 


وزارة الكهرباء الكويتية

العمالة الاجنبية بالكويت

العمالة الوافدة بالكويت

هيئة القوى العاملة الكويتية

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