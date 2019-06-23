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نواب إيرانيون يهتفون "الموت لأمريكا" بعد وصفها بأنها "إرهابية"

الأحد، 23 يونيو 2019 09:21 ص
نواب إيرانيون يهتفون "الموت لأمريكا" بعد وصفها بأنها "إرهابية" احراق العلم الامريكى داخل البرلمان الايرانى
دبى (رويترز)

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هتف نواب إيرانيون "الموت لأمريكا" خلال جلسة برلمانية، اليوم الأحد، بعد أن قال نائب بارز إن الولايات المتحدة هى "الإرهابية الحقيقية فى العالم"، وسط تصاعد للتوتر مع واشنطن عقب إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الجمعة إنه تراجع عن تنفيذ ضربة عسكرية انتقاما من إسقاط الطائرة المسيرة لأن ذلك كان سيسفر عن مقتل نحو 150 شخصا وألمح إلى أنه منفتح على الحوار مع طهران.

وقالت إيران إنها سترد بصرامة على أى تهديد ضدها، وقال مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان فى بداية الجلسة التى بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء "أمريكا هى الإرهابية الحقيقية فى العالم من خلال نشر الفوضى فى الدول وتزويد جماعات إرهابية بأسلحة متطورة بما يتسبب فى انعدام الأمن وما زالت تقول ’تعالوا لنتفاوض’".

وهتف كثير من النواب بعد ذلك "الموت لأمريكا"، وجاءت تلك الهتافات، التى كثيرا ما تكررت منذ الثورة الإسلامية فى 1979 والتى أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة، بعد أسابيع من قول ترامب فى مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية "إنهم (الإيرانيون) لم يصرخوا ’الموت لأمريكا’ مؤخرا".

 

 


نواب إيرانيون

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ايران

أخبار ايران

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