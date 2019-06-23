نقل 200 أسرة من منطقة الطيبى وتسكينهم بروضة السيدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد حسام الدين رأفت رئيس حى السيدة زينب، بدء إجراءات نقل سكان منطقة الطيبى بوحدات مشروع روضة السيدة، التى تم الانتهاء من إنشائها، مشيرا إلى أنه سيتم نقل 200 أسرة من منطقة الطيبى وتسكينهم بوحدات روضة السيدة زينب.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب، أنه من المقرر أن يتم إخلاء منطقة الطيبى المقابلة لمشروع روضة السيدة بميدان أبو الريش، لإنشاء مشروع روضة السيدة 2، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم باقى سكان الطيبى قيمة إيجارية لحين إنشاء مشروع روضة السيدة 2.

يذكر أن محافظة القاهرة بدأت فى هدم منطقة الطيبى ونقل سكانها، لإنشاء مشروع روضة السيدة 2، المقابل لمشروع روضة السيدة 1 بالقرب من ميدان أبو الريش بحى السيدة زينب، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وتوفير سكن ملائم للمواطنين.