نقابة الصيادلة: جار الانتهاء من مشروع نادى بورسعيد

عاينت اللجنة المشكلة من النقابة العامة للصيادلة اليوم برئاسة المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، بمعاينة مبنى نادى صيادلة بورسعيد للوقوف على اخر تطورات الإعمال الانشائية الخاصة بالنادى وسرعة انهاء اعمال المرحلة الأولى بعد توقفها لعدة شهور ، وذلك للبدء فى مرحلة التشطيب لافتتاح النادى لجمهور صيادلة بورسعيد خلال اشهر قليلة.

وقد تمت معاينة اعمال المشروع من الاستشارى المكلف من قبل النقابة العامة فى حضور مجلس نقابة صيادلة بورسعيد واستشارى المشروع والمقاول، وتم تحديد جدول زمنى لإنهاء كافة الاعمال.

وجدير بالذكر أن النادى يقع بمنطقة النوادى ببورسعيد، ويشمل لاند سكيب وحمام سباحة وقاعتين للمناسبات وغرف للإدارة، وسيتم إنشاء غرف فندقية للاقامة.