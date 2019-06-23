نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

كتبت – هناء أبو العز

يلتقى منتخبا المغرب وناميبيا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من منافسات البطولة، اليوم فى تمام الساعة الرابعة والنصف. ويرصد "اليوم السابع" 8 معلومات عن مدينة المحاربين الشجعان كالتالى:

1- مدينة ناميبيا هى دولة تقع فى المنطقة الجنوبية الغربية من قارة أفريقيا وتطل من ناحية الغرب على المحيط الأطلسى وهى تقع على حدود برية مشتركة مع كل من أنجولا وزامبيا من الناحية الشمالية ومن الناحية الشرقية بوتسوانا والمنطقة الجنوبية لأفريقيا من ناحية الجنوب والشرق.

2- انتخبت المدينة أول رئيسة للوزراء سيدة فى عام 2015 م وكانت هذة المرة الأولى التى تكون هناك رئيس سيدة فى القارة والزعيمة الثانية الموجودة فى القارة هى رئيسية ليبريا وتعد هذة سابقة، حيث أن القارة لم يسبق لها أن حكمت إحدى مدنها أمرأة.



رئيس وزراء نامبيا

3- تعد هى المكان الأول على كوكب الأرض الذى يمتاز بحياة حيوانية مثيرة للإعجاب ويرجع السبب فى ذلك إلى أن ناميبيا هى موطن لأكبر عدد من الفهود فى العالم والتى تقوم بالتجول الحر داخل البارك الوطنى الخاص بالمدينة لذا فهو يعد من أفضل الأماكن إذا أردت الإطلاع على الفهود.



صحراء-ناميبيا

4- تحتوى على كهف يطلق عليه "التنين" وهو عبارة عن كهف عملاق ويعد هذا الكهف الكبير موطن لأكبر بحيرة غير جليدية فى العالم ولقد تم اكتشافة فى عام 1986 م والكهف للأسف لا يمكن الدخول إليه إلا من قبل المختصون حيث أنه يتصف بطباعة الغدارة وحرصاً على سلامة المواطنين يمنع من الدخول إليه.

5- العملة الرسمية المتداولة في ناميبيا هى الدولار الناميبى، وقد استبدل الدولار الناميبى بالراند الجنوب أفريقى، الذي كان عملة البلاد في حين كانت تحت حكم جنوب أفريقيا 1920-199، ولا يزال الراند عملة قانونية متداولة، حيث يرتبط الدولار الناميبى بالراند الجنوب أفريقي في سعر الصرف.

6- يبلغ عدد سكان ناميبيا 2,620,987 نسمة مقارنة بـ2,1 مليون فى عام 2011، ومن معلومات عن دولة ناميبيا أنها واحدة من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم حيث يبلغ عدد سكانها 313 شخصًا فقط لكل كيلومتر مربع.



نامبيا

7- يعتمد معظم سكان المناطق الشمالية من ناميبيا في حياتهم على صيد الأسماك وزراعة المحاصيل، فضلاً عن تربية الدواجن والطيور وبعض الحيوانات. ويعمل العديد من أبناء أوفامبو وكافانقو في مناجم النحاس في تسومب وفي مناجم الماس الواقعة بالقرب من الأطراف الجنوبية للبلاد. أما بالنسبة للمناطق الريفية الواقعة إلى الجنوب من بلاد أوفامبو فنجد أن معظم السكان يعملون في فلاحة الأرض، وتربية الحيوانات. ويتولى معظم الأوروبيين وظائف إدارية في المراكز والمناطق الحضرية.

8- منتخب ناميبيا لكرة القدم ملقب بالمحاربين الشجعان.