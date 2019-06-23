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نائب وزير الزراعة: اتفاق مع البنك الإفريقى على انشاء سوق جملة لتجارة الأسماك

الأحد، 23 يونيو 2019 06:52 م
نائب وزير الزراعة: اتفاق مع البنك الإفريقى على انشاء سوق جملة لتجارة الأسماك منى محرز نائب وزير الزرارعة خلال الاجتماع
كتب عز النوبى

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اجتمعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع ،  سهام محمد – خبير إدارة الموارد الطبيعية والزراعية ، و صموئيل كامارا – مسئول العمليات ، و أحمد خان ، المتخصص في علوم الثروة السمكية بالبنك الإفريقي للتنمية حيث بحثا تمويل مشروعات لتنمية قطاع الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية.
أكدت "نائب وزير الزراعة" على أهمية تنمية قطاع الثروة السمكية وزيادة الامن الغذائي واستدامة النمو الاقتصادي وذلك بالتوجه نحو تنمية سلاسل القيمة الغذائية غي قطاع المصايد والاستزراع السمكي تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 
كانت "محرز" قد اجتمعت مع مسئولي البنك وتم الاتفاق على تنفيذ زيارة ميدانية للمواقع المقترح تنفيذ المشروع بها وهي:-
1- تطوير 3 مزارع سمكية تابعين لهيئة تنمية الثروة السمكية بهدف زيادة الانتاجية حوالي 4 اضعاف الانتاجية الحالية وانشاء مصنع اعلاف بطاقة انتاجية الف طن سنويا 
2- انشاء سوق جملة نموذجي لتجارة الاسماك وتصديرها بالاسكندرية .
3- انشاء مفرخ بحري لاسماك البحر الاحمر 
4- انشاء مدينة سمكية استثمارية استشفائية بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية بالاسكندرية 
 تم زيارة مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة والتابعة لهيئة الثروة السمكية كما تم زيارة بحيرة إدكو وميناء المعدية ، والموقع المقترح لإنشاء سوق سمك نموذجي يتضمن كافة الأنشطة اللوجيستية التي تتعلق بالسلسلة الإنتاجية للأسماك منها سوق جملة محلي وسوق تجزئة يشمل منطقة لتجهيز وطبخ الأسماك ومطاعم أسماك ومنطقة لتصنيع الأسماك ومناطق للتخزين المبرد والمجمد ومصانع ثلج ومنطقة معزولة لتصدير الأسماك طبقاً لاشتراطات الاتحاد الأوربي ومنطقة خدمات مالية بالأسكندرية ، كما تم زيارة مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية بالأسكندرية بهدف تطويره وإنشاء مدينة سمكية استثمارية تحتوى على كافة الأنشطة المرتبطة بقطاع الأسماك ،  وفي نهاية الجولة تم زيارة المفرخ البحري بالكيلو 21 بالأسكندرية.
وقد رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور خالد السيد ،رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمختصين والفنيين من العاملين بالهيئة، وقامت "نائب وزير الزراعة" برفع تقرير لوزارة الزراعة وتفعيل التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الافريقي ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وقيام الوزارة بتقدبم طلب رسمي الي المجموعة الوزارية الاقتصادية بالموافقة علي توقيع اتفاقية مع البنك الافريقي لتمويل المشروعات.
 
 
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البنك الافريقى

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