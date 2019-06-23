موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتوسع فى الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة، إضافة إلى تحذير هيئة الأرصاد الموجة الحارة بدءأ من الغد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف البترولى، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

قال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، إن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بنسبة تجاوزت 5%، وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة لتغطى كافة القطاعات والأقاليم لتصبح أكثر توازنا وعدالة.

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

كشفت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لـ«اليوم السابع» أنه من المقرر بدء عملية تسليم وحدات الإعلان الحادى عشر اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل.

ضبط طالبين ينشران أسئلة وإجابات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طالب يدير تطبيقات على الإنترنت لنشر أسئلة وإجابات الثانوية العامة.

فرحة المصريين تبكى الجماعة.. "الإرهابية" تمنت خسارة المنتخب وفشل افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. ونجاح تنظيم البطولة أصاب أحفاد حسن البنا بـالجنون.. اللجان الإلكترونية تلجأ للكذب لتشويه مصر.. وخبراء: مخططاتهم فشلت

"فرح مصر يُحزن الإخوان، وبكاء المصريين يفرح جماعة الإخوان الإرهابية".. يمكن أن نختزل طريقة الإخوان فى تعاملها مع الدولة المصرية شعبا وحكومة بذلك، ففى حالة أى نجاح لمصر ينعكس على جماعة الإخوان بالسلب ويتمنون الفشل لمصر، بينما إذا عمت كارثة على الدولة المصرية يشمتون ويعلنون فرحتهم عبر لجانهم الإلكترونية.

السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين.. تقديم جواز سفر سارى المفعول وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً من أهم الشروط.. وبدء استقبال الطلبات رسميا والسداد الإلكترونى المخصص للإجراءات

فى خطوة مهمة قررت المملكة العربية السعودية إطلاق نظام الإقامة المميزة للوافدين، حيث بدأ مركز الإقامة المميزة فى السعودية، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة، أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه.

الدكتاتور العثمانى ينتهك القانون للفوز فى انتخابات إسطنبول.. الشرطة التركية توقف حافلة تضم أنصار زعيم المعارضة.. أردوغان يخترق الصمت الانتخابى بالتلويح لانتخاب مرشح حزبه.. واستطلاع للرأى يرجح كافة أوغلو

تشهد انتخابات الإعادة لاختيار رئيس جديد لبلدية إسطنبول والتى يتنافس فيها كلا من أكرم إمام أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، ومرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم، انتهاكات صارخة من قبل حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، بهدف إجبار الناخبين على التصويت لصالح "يلدريم".

جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على جائزة النيل لعام 2019

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء الفائزين بجائزة النيل فى مجالات "الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية" لعام 2019، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا، بحضور 40 عضوًا من أعضاء المجلس.

تعرف على الفائزين بجوائز الدولة التقديرية.. أبرزهم عبد المطلب ومحمد غنيم

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين على جوائز الدولة التقديرية فى مجالات "الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية" لعام 2018، وذلك اجتماع عقد اليوم، بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 40 عضوا من أعضاء المجلس.

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالإسماعيلية

لقى 7 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد تنوعت ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلوها على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

كيف نفهم.. عملة فيس بوك الجديدة تثير المخاوف فى العالم.. "ليبرا" تسهل المعاملات التجارية لمن لا يملكوا حسابات بنكية.. فرنسا وألمانيا أبرز المعترضين لخطورتها على المستهلكين وتعرض اقتصاد البنوك التقليدية للانهيار

أعلن موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مؤخرا عن اعتزامه إطلاق عملة رقمية جديدة تحمل اسم "ليبرا" من العام المقبل، وقال إنه سيتسنى للمستخدمين الدفع بهذه العملة عبر تطبيقاته الخاصة وعبر تطبيق واتساب.

تحرش خلف خطوط العدو.. فضائح جديدة فى جيش الاحتلال تعرف عليها

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن انتشار ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسى واللفظى داخل الجيش الإسرائيلى، خلال العامين الماضيين أى فى الفترة ما بين عامى 2016 و 2018.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أنه بداية من غد الاثنين يبدأ ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع الجارى، فى أول ارتفاع بدرجات الحرارة بفصل الصيف، وذلك تزامنا مع أول أسبوع بفصل الصيف.

جمهور المغرب قبل مواجهة ناميبيا: "شكرا لأهل مصر على حسن الضيافة".. صور

حرص الجمهور المغربى على توجيه رسالة شكر للشعب المصرى، والقائمين على تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل خوض أول مبارياتهم بالكان أمام ناميبيا، والتى ستجمعهما فى الرابعة والنصف عصر اليوم، على استاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى وتعبيرى بشكل خارج السياق

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا صحفيا بشأن أزمة تصريحات مريام فارس الأخيرة، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية ميريام فارس، وأعربت خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصرى الذى احتضنها منذ نشأتها الفنية.

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

مع كل إنجاز أو نجاح يحدث على أرض المحروسة نجد من يخرج علينا عابثاً بهذا النجاح راغباً فى الشهرة والنجومية بإشعال الأزمات وإثارة الفتن، ربما يكون هذا ما حدث فى معسكر منتخبنا الأول خلال الساعات الماضية.

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

أشعل منتخب أوغندا حسابات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما حقق انتصاراً على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، مساء أمس السبت باستاد القاهرة، ثنائية أوغندا حملت توقيع باتريك كادو وإيمانويل أوكوى فى الدقيقتين 14 و48 ، وهو الفوز الأول للرافعات بعد 41 عاماً، وبالتحديد من فوزه على نيجيريا فى نصف نهائي النسخة الحادية عشرة التى أقيمت فى أكرا 1978.

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

في لافتة طيبة ..استقبل منتخب مصر الطفل "يحيي" من بورسعيد مريض بالسرطان خلال معسكر الفريق المقام بأحد فنادق القاهرة استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.