سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 02:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مليار و500 مليون شاهدوا حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019 بمصر

الأحد، 23 يونيو 2019 12:51 ص
مليار و500 مليون شاهدوا حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019 بمصر منتخب مصر
كتب محمد مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مسئولو اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019، أن مليار و500 مليون شخص شاهدوا حفل الافتتاح لبطولة أمم أفريقيا 2019 الذى أقيم فى مصر مساء الجمعة.

وأكد مسئولو اللجنة المنظمة أن هناك إشادات واسعة من مسئولو الكاف والفيفا لحفل الافتتاح والتنظيم المصاحب للمباراة إلى جانب استاد القاهرة.

وأضاف مسئولو اللجنة المنظمة أن الإعداد من الآن لحفل الختام والمتوقع أن يكون المشاهدة فيه تتخطى هذا الرقم ونستعد لذلك من الآن بعد الانتهاء من حفل الافتتاح وتقديم حفل ختام أفضل.

وكان منتخب مصر قد بدأ مباريات أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوى مساء الجمعة والفوز بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيجيه.

 

 


منتخب مصر

المنتخب

امم افريقيا

افتتاح امم افريقيا

امم افريقيا 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمير كرارة: افتتاح البطولة عالمى.. ويطالب الجماهير بمساندة منتخب مصر

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 م

شاهد.. ضحك ولعب فى مران منتخب مصر الصباحى استعدادا للكونغو

السبت، 22 يونيو 2019 04:57 م

على طريقة منتخب مصر.. المغرب وكوت ديفوار يتفقدون أرضية ملعب السلام

السبت، 22 يونيو 2019 08:22 م

أنغام تطرح كليب "11 فى الملعب" لدعم منتخب مصر بأمم افريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 10:02 م

"الحياة اليوم" يرصد ردود الفعل بعد احتفالية افتتاح "CAN2019" الأسطورى.. وعصام شلتوت: الرياضة للصناعة والبهجة.. والمرحلة تتطلب الاحترافية.. ومحمد أبو العلا: فخور بحفل أمم إفريقيا وأتمنى تتويج منتخب مصر

الأحد، 23 يونيو 2019 12:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة