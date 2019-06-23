مليار و500 مليون شاهدوا حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019 بمصر

كتب محمد مراد

كشف مسئولو اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019، أن مليار و500 مليون شخص شاهدوا حفل الافتتاح لبطولة أمم أفريقيا 2019 الذى أقيم فى مصر مساء الجمعة.

وأكد مسئولو اللجنة المنظمة أن هناك إشادات واسعة من مسئولو الكاف والفيفا لحفل الافتتاح والتنظيم المصاحب للمباراة إلى جانب استاد القاهرة.

وأضاف مسئولو اللجنة المنظمة أن الإعداد من الآن لحفل الختام والمتوقع أن يكون المشاهدة فيه تتخطى هذا الرقم ونستعد لذلك من الآن بعد الانتهاء من حفل الافتتاح وتقديم حفل ختام أفضل.

وكان منتخب مصر قد بدأ مباريات أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوى مساء الجمعة والفوز بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيجيه.