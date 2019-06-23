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مليار جنيه لتطوير شبكات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

الأحد، 23 يونيو 2019 12:42 م
مليار جنيه لتطوير شبكات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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استعرض مهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ما تم إنجازه من خطة الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالشركة،  منذ بداية العمل بالخطة الطموحة من يوليو2017 وحتى يونيو2019.

وأوضح عكاشة فى بيان له، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية الطموحة بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بها، بما يفى بضمان وجودة إستمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين حيث تم تنفيذها بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتى تتضمن محافظة البحيرة، ومحافظة مطروح، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وقرى حى العامرية بمحافظة الاسكندرية حيث تم إحلال عدد 225 محول بنظام السلسلة لفك إختناق ما يقارب من عدد 565 محول وذلك من خلال تكبير سعة هذه المحولات لتتناسب مع تطور الأحمال بالمناطق الموجود بها هذه المحولات وتحسين الجهود بأطراف القرى التى تغذيها.

وتم تحسين الأداء بإضافة 132 محول باالمدن والقرى ذات الأحمال المرتفعة وتم استيعاب الأحمال الجديدة.

كما تم عمل إحلال وتجديد لشبكات الجهد المنخفض بطول 3698 كم وتحسين أداؤها من خلال زيادة مقاطع الموصلات الهوائية المعزولة لتتناسب مع تطور الاحمال بكل منطقة وتحسين الجهود بنهاية هذه الخطوط، كما تم إحلال وتغيير عدد 41590 عامود جهد منخفض بالقرى والمدن الواقعة بنطاق الشركة.

وأضاف عكاشة أنه تم عمل إحلال وتجديد لشبكات الجهد المتوسط بطول 332 كم وتغيير عدد 12395 عامود جهد متوسط متهالك بنطاق الشبكة، كما تم إنشاء  12 لوحة توزيع جديدة تم إنشاؤها فى مركزية الاحمال لتخفيف أحمال المغذيات القائمة ذات الاحمال المرتفعة ولتحسين الجهود بنهاية هذه المغذيات واستيعاب جميع الاحمال الجديدة المطلوب إضافتها على الشبكة وذلك بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه، كما أنه جارى الانتهاء من عدد 4 لوحات توزيع أخرى بنهاية العام المالى 2018/2019،

وأوضح عكاشة أن إجمالى المنصرف على الخطة الاستثمارية الطموحة خلال هذه الفترة بلغ حوالى 1,383 مليار جنيه.

وحول الضبطية القضائية أضاف عكاشة أنه تم تحرير حوالى 25253 محضر بمعرفة السادة ممنوحى الضبطية القضائية خلال الفترة من يوليو2017 وحتى يونيو 2019وتم تحصيل حوالى 28,584 مليون جنيه.

وموقف تنفيذ المشروعات المسددة أضاف عكاشة أن قيمة إجمالى المنفذ من المشروعات المسددة خلال نفس الفترة بلغ حوالى 891 مليون جنيه .


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