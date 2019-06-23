مقتل 8 أشخاص فى انفجار أنبوب نفط جنوب شرق نيجيريا

أبوجا /أ ش أ/

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص على الأقل فى انفجار أنبوب نفط جنوب شرقى البلاد.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز النيجيرية نامدى أومونى - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" - أن الحادث وقع فى منطقة "كوم كوم" فى "أويجبو" بينما كان فريق من المهندسين يقومون بأعمال الصيانة على خط الأنابيب.

وقال جيرالد أوفورجي، مسئول سياسى محلي، إنه توجه إلى موقع الحادث فور سماعه بالحادث، مضيفا أنه تم رصد ما لا يقل عن 8 جثث متفحمة، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة.

وأوضح أوفورجى أنه وفقا للتحقيقات الأولية، فإن خط الأنابيب ينتمى إلى شركة تسويق منتجات أنابيب نفط، كانت مسئولة عن أعمال الصيانة عندما وقع الانفجار.