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مقتل 4 مسلحين فى مواجهات مع قوات الأمن الهندية بولاية جامو وكشمير

الأحد، 23 يونيو 2019 08:49 ص
مقتل 4 مسلحين فى مواجهات مع قوات الأمن الهندية بولاية جامو وكشمير الجيش الهندى - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت تقارير إعلامية فى الهند، اليوم الأحد، بمقتل أربعة مسلحين فى مواجهات مع قوات الأمن بمنطقة "شوبيان" فى إقليم "جامو وكشمير".

ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية عن مسئول بالشرطة - لم تسمه – قوله، إن قوات الأمن قامت بعملية تفتيش فى منطقة "شوبيان" عقب تلقيها معلومات تفيد باختباء مسلحين هناك، مشيرا إلى أن المسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن أثناء عملية البحث؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأضاف المسئول أن الاشتباكات بين الجانبين مازالت مستمرة، كما أنه تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 

 


اقليم كشمير

الشرطة الهندية

الجيش الهندى

الحدود الهندية الباكستانية

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