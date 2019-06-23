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مقتل 14 على الأقل وإصابة 50 فى انهيار خيمة كبيرة بالهند

الأحد، 23 يونيو 2019 09:48 م
مقتل 14 على الأقل وإصابة 50 فى انهيار خيمة كبيرة بالهند أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول محلى كبير إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون اليوم الأحد عندما انهارت خيمة كبيرة فى منطقة بارمر بولاية راجاستان بغرب الهند بسبب الأمطار الغزيرة وعاصفة رعدية.

وقال نيراج ميشرا المسؤول المحلى فى بارمر لرويترز عبر الهاتف إن الحادث وقع أثناء حضور سكان لمناسبة دينية.

وأضاف ميشرا أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم صعقا بأسلاك الكهرباء التي سقطت عليهم مع انهيار الخيمة، في حين لقي الباقون حتفهم بسبب الركام الذي سقط عليهم.

وأوضح أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى. ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل أخرى.

 

 


الهند

انهيار خيمة بالهند

منطقة بارمر

ولاية راجاستان

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